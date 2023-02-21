ظهور بالونات حمراء على أنقاض زلزال سوريا.. ما القصة؟

هزت الصور ومقاطع الفيديو المؤلمة للمأساة الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير قلوب العالم، فبينما تم إنقاذ العديد من الأشخاص، فقد الكثير من الضحايا حياتهم تحت الأنقاض.

حاولت مجموعة من المتطوعين تخفيف آلام المأساة من خلال تثبيت بالونات حمراء فوق حطام الزلزال، تكريمًا لأرواح الأطفال الذين فقدوا حياتهم في الكارثة التي هزت تركيا وسوريا.

نشرت بي بي سي يوم مقطع فيديو من هاتاي التركية أظهر مجموعة من الرجال وهم يربطون بالونات حمراء بالأسلاك المعدنية فوق المباني المدمرة.

ما الهدف من فكرة البالونات؟

يشرح «أوجوين سيفر أوكور» صاحب مشروع البالونات Balloons مبادرته الطيبة قائلًا ويقول: "أردت أن يُطلق على هذا النشاط اسم "آخر هدية مني للأطفال ".

ما زلنا نقدم الهدايا للأطفال في هاتاي لكننا أردنا أن نفي بواجبنا الأخير تجاه هؤلاء الملائكة ونقوم بهذا النشاط بالبالونات ".

يضيف أوكور: "في كل مرة نربط فيها بالونًا يؤلمني قلبي، لقد ربطنا 1000-1500 بالون حتى الآن ولكن نأمل أن نستمر حتى نصل إلى جميع أنحاء المدينة، حتى نصل إلى كل منزل للأطفال الذين فقدوا حياتهم".

الزلزال أسوأ كارثة وقعت في تاريخ تركيا

حتى الآن فقد أكثر من 43.360 شخصًا حياتهم في تركيا وسوريا، وأفاد تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة كان أسوأ كارثة وقعت في تاريخ تركيا الحديث على الإطلاق.

ولكن على الرغم من التأثير الكارثي للزلزال، انتشرت العديد من قصص الإنقاذ الإعجازية من سوريا وتركيا.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أنه تم إنقاذ مولودة جديدة من تحت الأنقاض في سوريا وحبلها السري لا يزال متصلاً بوالدتها التي توفيت.

فقد هزت الصور ومقاطع الفيديو المؤلمة للمأساة الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير قلوب العالم، فبينما تم إنقاذ العديد من الأشخاص، فقد الكثير من الضحايا حياتهم تحت الأنقاض، مما ترك العالم في حزن وألم لما حدث.

https://www.instagram.com/reel/Co3tD87JpFu/?igshid=YmMyMTA2M2Y=