أخبار التوك شو.. لحظة وقوع زلزال تركيا الجديد.. مفاجأة في شكوى الأهلي ضد الهلال.. تحذير عاجل من الأرصاد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.



ارتدوا ملابس ثقيلة.. تحذير عاجل للمواطنين من الأرصاد بشأن الطقس

قال الدكتور محمود القياتي ، عضو المركز الإعلامي بهئية الأرصاد الجوية، إن طقس الغد الثلاثاء بارد صباحا، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد ، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

هل سيحدث تسونامي بعد زلزال تركيا الجديد؟.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

كشف الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الزلزال الذي ضرب تركيا مساء اليوم، مؤكدًا أنه يبعد عن القاهرة بحوالي 820 كيلومترًا، وحوالي 570 كيلومترًا عن مدينة رفح.

نفس الموعد.. تحقق توقع العالم الهولندي بـ زلزال في مصر ولبنان.. فيديو

تعرضت منذ قليل سوريا وتركيا لزلزال جديد، بقوة 6.3 ريختر أثر بدوره علي الدول المجاورة فقد شعر به سكان لبنان وفلسطين والأردن ومصر وتحديدا القاهرة الكبري.

لقطات مرعبة.. لحظة وقوع زلزال تركيا الجديد |فيديو

عرضت فضائية " العربية " لحظة وقوع الزلزال الجديد في مطار هطاي بتركيا، وظهور علامات الرعب والخوف على وجوه المتواجدين داخل المطار .



مفاجأة.. البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر اليوم.. فيديو

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن توابع الزلزال في تركيا وسوريا ما زالت مستمرة.



تحذير من حدوث تسونامي.. البحوث الفلكية تفجر مفاجأة بعد زلزال تركيا

قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن تركيا حذرت من توابع الزلزال الذي حدث منذ قليل.



خصم 50% من الوديعة .. برلماني يزف بشرى بشأن سيارات المصريين بالخارج

كشف قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المقترح الخاص بمنح خصم لسيارات المصريين العاملين فى الخليج بنسبة تصل إلى 50% من قيمة الوديعية بهدف تحفيز العاملين بالخليج بتلك الدول للإستفادة من الإمتيازات التى تضمنها القانون.



قيد لاعبي الزمالك مرهون بحالتين.. خبير لوائح يفجر مفاجأة

أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، أن خطاب الفيفا أكد أن أزمة قيد لاعبي الزمالك شأن داخلي مع مراعاة عدم تسجيل أي لاعب خارج فترة القيد .



زلزال مصر.. متخصص في علوم الأرض يفجر مفاجأة

كشف صخر النسور المتخصص في علوم الارض والجيولوجيا، تفاصيل زلزال لبنان وتركيا الجديد، مؤكدا أن هذين الزلزالين جديدين، مشيرا إلى أن لا وجود لما يتردد عن زلزال مصر.



بعد تنبؤه بزلزال تركيا|عالم عراقي يشكر الإعلامي أحمد موسى وصدى البلد.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للعالم العراقي صالح عوض؛ بعد مداخلته الهاتفية المطولة مع برنامج «على مسئوليتي»؛ والتي كشف فيها توقعه عن زلزال جديد مُقبل.

أمر مرفوض وغير مقبول.. مفاجأة في شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي توجه بشكوى للاتحاد الأفريقي نتيجة الأفعال غير المقبولة التي حدثت في السودان أثناء مباراة الهلال.

