أمر مرفوض وغير مقبول.. مفاجأة في شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي توجه بشكوى للاتحاد الأفريقي نتيجة الأفعال غير المقبولة التي حدثت في السودان أثناء مباراة الهلال.

وأضاف شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عرضنا في الشكوى أن النادي الأهلي تعرض أثناء التدريب الرئيسي يوم الجمعة لبعض التجاوزات من قبل جمهور نادي الهلال السوداني، وتعرض بعض اللاعبين للإصابات نتيجة للشماريخ ومنهم الحارس محمد الشناوي".

وأشار الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي،: "سفير مصر في السودان نجح في تسجيل جميع التجاوزات التي حدثت"، موضحا: "شكوى النادي الأهلي ضد الهلال السوداني تضمنت التجاوزات التي تعرضنا لها خلال الحصة التدريبية".

أمر مرفوض وغير مقبول

وأوضح: "الخارجية المصرية هي التي تستقبل البعثات والمسئولة عن التنسيق عن تأمين البعثات الرياضية داخل القارة الأفريقية"، لافتا: "ما حدث أمر مرفوض وغير مقبول".

وأكد: "نجحنا في توثيق كل التجاوزات التي حدثت أثناء تواجد بعثة الفريق في السودان"، موضحا: "جماهير الهلال التي حضرت المباراة مخالفة للقوانين، لأن الاتحاد الأفريقي منع حضور جماهير الهلال السوداني لعدم مطابقة الاستاد للمعايير".