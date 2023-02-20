قيد لاعبي الزمالك مرهون بحالتين.. خبير لوائح يفجر مفاجأة

أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، أن خطاب الفيفا أكد أن أزمة قيد لاعبي الزمالك شأن داخلي مع مراعاة عدم تسجيل أي لاعب خارج فترة القيد .

وقال محمد بيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" يجب أن يتم تسجيل لاعبي الزمالك خلال فترة القيد فقط في الفترة من 1 يناير وحتى 31 يناير ".

وأضاف محمد بيومي :" لم يتم تسجيل وقيد لاعبي الزمالك حتى الأن كما يروج البعض "، مضيفا:" في حالة عدم قيام اتحاد الكرة بتسجيل اللاعبين في فترة القيد لن يتم قيد اللاعبين ".

وتابع محمد بيومي:" لكن إذا قام اتحاد الكرة بتسجيل اللاعبين في فترة القيد لكنه انتظر لحين قيام نادي الزمالك بدفع المبالغ المستحقة للاتحاد، وقام الزمالك بدفع الأموال يمكن لاتحاد الكرة أن يصدر بطاقات اللاعبين ويتم قيد اللاعبين".