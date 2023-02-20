عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خصم 50% من الوديعة .. برلماني يزف بشرى بشأن سيارات المصريين بالخارج

أرشيفية
أرشيفية

كشف قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المقترح الخاص بمنح خصم لسيارات المصريين العاملين فى الخليج بنسبة تصل إلى 50% من قيمة الوديعية بهدف تحفيز العاملين بالخليج بتلك الدول للإستفادة من الإمتيازات التى تضمنها القانون.

txt

بشرى في مد العمل بقانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج.. تفاصيل

txt

خطة النواب توافق على مد العمل بقانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج

لافتاً إلى أن سر هذا الاقتراح أن معظم المصريين في الخارج يتركزون في منطقة الخليج لتقديم حافز الاستفادة، قائلاً : “كنا نشعر بالظلم تجاههم مقارنة بالمقيمين في أوروبا والذين يتمتعون بخصم زيرو جمارك وفقا للاتفاقيات الموقعه مع الإتحاد الأوروبي ومن ثم تكون وديعة المصري المقيم في أوروبا عبارة عن القيمة المضافة ورسم التنمية فقط”.
 

موضحاً في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : هناك جدل قانوني حول مادة خصم الـ50% من وديعة سيارات المصريين بدول الخليج وهناك مجموعة من القانونيين سيدرسون حلا لمسألة خصم الـ50% من وديعة سيارات المصريين بدول الخليج، قائلاً : سنحاول إلغاء بند حظر البيع على من سيتمتعون بخصم 50% من وديعة استيراد سيارات المصريين بدول الخليج.

لميس الحديدي المصريين في الخارج مجلس النواب دول الخليج منطقة الخليج استيراد سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا بالقاهرة|تفاصيل

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

الكيلو وصل كام النهاردة|3 تصريحات رسمية تؤكد تراجع أسعار الدواجن قريبا جدا

أجزاء للاطلاع .. قرار عاجل من التعليم لتخفيف مناهج الترم الثاني

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

ترشيحاتنا

الكيلو وصل كام النهاردة|3 تصريحات رسمية تؤكد تراجع أسعار الدواجن قريبا جدا

ضوء أزرق في سماء الإسكندرية يثير القلق..حقيقة صور منتشرة بين الآلاف

هل يتم إنتاج جزء ثالث لمسلسل موضوع عائلي.. رنا رئيس تحسم الأمر

المرصد السوري: إصابة نحو 470 شخصا من جراء الزلزال الذي ضرب سوريا

بيان عاجل من تركيا عن حالة السدود بعد الزلزال الجديد

الوضع خطير.. تحذير مقلق من وكالة الطاقة الذرية بشأن محطة زابوريجيا النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال جديد في تركيا .. تعمل ايه لو حصل وأنت بره البيت

بدون بيض.. طريقة تحضير الكريب الحلو بوصفة اقتصادية

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

احذر.. تناول الفراولة بكثرة يصيبك بمرض خطير  

فيديو

ندى إسماعيل: رؤوف عبد العزيز مخرج مريح وطلع كل حاجة عندنا

أب وأخ وصديق.. سام عادل: أشرف زكي دعمنا في مسلسل تياترو

شكلها اتغير.. كيف ظهرت ويزو بعد كورس التخسيس/ فيديو جراف

عاجل.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا ويشعر به سكان القاهرة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ