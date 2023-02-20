خصم 50% من الوديعة .. برلماني يزف بشرى بشأن سيارات المصريين بالخارج

كشف قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المقترح الخاص بمنح خصم لسيارات المصريين العاملين فى الخليج بنسبة تصل إلى 50% من قيمة الوديعية بهدف تحفيز العاملين بالخليج بتلك الدول للإستفادة من الإمتيازات التى تضمنها القانون.

لافتاً إلى أن سر هذا الاقتراح أن معظم المصريين في الخارج يتركزون في منطقة الخليج لتقديم حافز الاستفادة، قائلاً : “كنا نشعر بالظلم تجاههم مقارنة بالمقيمين في أوروبا والذين يتمتعون بخصم زيرو جمارك وفقا للاتفاقيات الموقعه مع الإتحاد الأوروبي ومن ثم تكون وديعة المصري المقيم في أوروبا عبارة عن القيمة المضافة ورسم التنمية فقط”.



موضحاً في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : هناك جدل قانوني حول مادة خصم الـ50% من وديعة سيارات المصريين بدول الخليج وهناك مجموعة من القانونيين سيدرسون حلا لمسألة خصم الـ50% من وديعة سيارات المصريين بدول الخليج، قائلاً : سنحاول إلغاء بند حظر البيع على من سيتمتعون بخصم 50% من وديعة استيراد سيارات المصريين بدول الخليج.