عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تنبؤه بزلزال تركيا|عالم عراقي يشكر الإعلامي أحمد موسى وصدى البلد.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للعالم العراقي صالح عوض؛ بعد مداخلته الهاتفية المطولة مع برنامج «على مسئوليتي»؛ والتي كشف فيها توقعه عن زلزال جديد مُقبل.

txt

توضيح عاجل من أحمد موسى بشأن تعرض مصر لزلزال.. فيديو

txt

أحمد موسى: لا يوجد زلزال في مصر وتحذيرات من حدوث تسونامي بتركيا..فيديو

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، موجهًا حديثه للعالم العراقي: «ممتن جدًا لمداخلة حضرتك».

 وفي السياق، كان حذّر العالم العراقي من زلزال مقبل بسبب دخول القمر بين الأرض والشمس.

 

وقال صالح عوض، عبر صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن هذا الأمر قائلاً: «ما كنت أود أن تثبت نظريتي الجديدة للمرة العاشرة بعد المئة ويتحقق الزلزال؛ خوفًا على حياة الناس ورحمة بهم؛ فنجاة الأرواح عندي أسمى وأثمن بكثير من ثبوت النظرية التي لا تقارن؛ ولكن قدر الله وما شاء فعل».

 

وأضاف العالم العراقي: «بسبب الجهد الكوكبي المركب تركيا تتعرض لزلزال والشمال السوري وفلسطين الآن مساء 20 فبراير؛ وكما كتبت قبل أكثر من أسبوع وكما صرحت للقنوات الفضائية العربية وآخرها قناة صدى البلد المصرية الرائعة التي منحتني ساعة كاملة على الهواء مع مقدم البرامج البارع الأستاذ أحمد موسى».

 

واختتم حديثه قائلاً: «وقد أشرت لذلك الجهد الاستثنائي في لقائي مع قناة صدى البلد المصرية وغيرها أيضًا؛ كما ذكرتها في منشوري السابق والتواريخ موثقة؛ ونبقى نقول الله أعلم ونسأله اللطف».

 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى تركيا زلزال تركيا تعرض مصر لزلزال زلزال فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا بالقاهرة|تفاصيل

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

أجزاء للاطلاع .. قرار عاجل من التعليم لتخفيف مناهج الترم الثاني

مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب في سوريا| شاهد

شعر به سكان القاهرة الكبرى.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

زلزال عنيف يضرب أنطاكيا التركية.. وتوجيه عاجل في مصر لطمأنة المواطنين

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

ترشيحاتنا

كيليان مبابي يحقق رقما قياسيا في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان

نجم جديد.. تعليق شوبير على تألق أمام عاشور مع ميتيلاند الدنماركي

لجأت لربها.. فتاة تركية تسجد داخل مشفى أثناء الزلزال

رئيس لجنة الزراعة بالشيوخ: ننتج محليا 10 ملايين طن قمح سنويا

مسئول بنادٍ منافس.. الأهلي: تقدمنا بشكوى ضده لنشره معلومات مضللة.. تفاصيل

قصواء الخلالي: مصر استطاعت صنع سياسة دبلوماسية متوازنة في عهد الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول الفراولة بكثرة يصيبك بمرض خطير  

استوردوا زجاجها من مصر.. الكشف عن تفاصيل بناء فيلا فاخرة أنشأت منذ1500عام|تفاصيل

زلزال اليوم بتركيا وسوريا..خبيرة فلك تحذر من 3 أيام في مارس المقبل

حملات تحريض ضد الهلال..الفريق السوداني يؤجج نار الفتنة بعد أحداث أم درمان

فيديو

هل تتعرض مصر لـ تسونامي؟ | انحسار مياه البحر المتوسط .. شاهد

البيض والأرز أرخص عشرة جنيه..مفاجأة في أسعار سلع معارض أهلا رمضان|شاهد

ضرب ومياه مجاري.. تفاصيل شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني ورد الكاف/فيديوجراف

رسالة هامة من البنك الأهلي | مصير شهادات الـ 18% ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ