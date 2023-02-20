بعد تنبؤه بزلزال تركيا|عالم عراقي يشكر الإعلامي أحمد موسى وصدى البلد.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للعالم العراقي صالح عوض؛ بعد مداخلته الهاتفية المطولة مع برنامج «على مسئوليتي»؛ والتي كشف فيها توقعه عن زلزال جديد مُقبل.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، موجهًا حديثه للعالم العراقي: «ممتن جدًا لمداخلة حضرتك».

وفي السياق، كان حذّر العالم العراقي من زلزال مقبل بسبب دخول القمر بين الأرض والشمس.

وقال صالح عوض، عبر صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن هذا الأمر قائلاً: «ما كنت أود أن تثبت نظريتي الجديدة للمرة العاشرة بعد المئة ويتحقق الزلزال؛ خوفًا على حياة الناس ورحمة بهم؛ فنجاة الأرواح عندي أسمى وأثمن بكثير من ثبوت النظرية التي لا تقارن؛ ولكن قدر الله وما شاء فعل».

وأضاف العالم العراقي: «بسبب الجهد الكوكبي المركب تركيا تتعرض لزلزال والشمال السوري وفلسطين الآن مساء 20 فبراير؛ وكما كتبت قبل أكثر من أسبوع وكما صرحت للقنوات الفضائية العربية وآخرها قناة صدى البلد المصرية الرائعة التي منحتني ساعة كاملة على الهواء مع مقدم البرامج البارع الأستاذ أحمد موسى».

واختتم حديثه قائلاً: «وقد أشرت لذلك الجهد الاستثنائي في لقائي مع قناة صدى البلد المصرية وغيرها أيضًا؛ كما ذكرتها في منشوري السابق والتواريخ موثقة؛ ونبقى نقول الله أعلم ونسأله اللطف».



