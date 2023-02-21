دعاء أول شعبان 2023 .. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان وبلغنا رمضان

دعاء أول شعبان 2023 .. يكثر مع دخول أول ليلة من شعبان 2023 البحث عن دعاء أول شعبان 2023، وما يقال في هذه الليلة المباركة حتى أذان فجر غدٍ الثلاثاء 21 فبراير 2023، أول شعبان 1444 هـ.

ومن خلال التقرير التالي نرصد دعاء أول شعبان 2023، وما ينبغي تكراره خلال الشهر الهجري المبارك، منذ رؤية الهلال وحتى مطلع الفجر وثلث الليل الأخير.

دعاء أول شعبان 2023

الدعاء هو عبادة مقبولة ينبغي على كل مسلم أن يتحرى أوقاتها المشرفة ومنها الليل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء ليلاً أن المولى تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيستجيب لدعاءٍ وسائلٍ ومستغفرٍ، لذا لا تغفل هذه الكلمات حتى بلوغ الفجر.

1- اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا اللهم ارزقنا رزقاً طيباً مباركاً اللهم اجعَلنا في أفضَل حال وارزقنَا رَاحة البَال يا رب العالمين.

2- اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ.

3- اللهم بلغنا شهر رمضان، شهر افترضت علينا صيامه , وانزلت فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم اعنا على صيامه , وتقبله منا , وتسلمه منا , وسلمه لنا في يسرٍ منك وعافية , انك على كل شيئ قدير.

4- اللهم بلغنا رمضان يا كريم، اللهم اجعل ما تبقى من أيام شعبان جابرة للقلوب ساترة للعيوب ماحية للذنوب مفرجة للكروب.

5- اللهم إن شوقنا لشهرك قد زاد فيا رب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، أجاب الله لكم الدعاء وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء.

6- اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن الكريم فيه،

7- اللهم سلمه لنا وسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك وجنبنا فيه من سخطك ونقماتك ووفقنا فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إني عفوت عمن ظلمني اللهم إني عفوت عمن أساء إليَّ، اللهم إني سامحت من اغتابني.

8- اللهم إني سامحت جميع المسلمين و أنا أطلب من كل شخص أخطأت في حقه أنَّ يسامحني، اللهم اني قد سامحت كل من أساء لي، اللهم ارحمني برحمتك يا كريم.

9- اللهمّ في شهر شعبان كن لي وليًّا وناصرًا ومُعينًا.

10- اللهمّ إني أرجوك أن تحفظني وتحفظ عائلتي من كلّ سوء.



دعاء أول شعبان 2023

11- اللهمّ إني استودعتك من أحبّ فلا تريني بهم بأسًا يا أرحم الراحمين.

12- اللهم افتح على أولادي فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميعٌ مُجيبٌ.

13- اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

14- اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم من رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني وبمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

15- اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك.

16- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمعاذٍ رضى الله عنه-: "ألا أُعلِّمُك دعاءً تدعو به لو كان عليك مثلُ جبلِ أُحُدٍ دَيْنًا لأدَّاه اللهُ عنك؟ قُلْ يا معاذُ: اللَّهمَّ مالِكَ الملْكِ تُؤتي الملكَ من تشاءُ، وتنزِعُ الملكَ ممَّن تشاءُ، وتُعِزُّ من تشاءُ، وتُذِلُّ من تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنَ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمَهما تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحَمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ من سواك".

17- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، وليحسن لوضوء، ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله عز وجل، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

18- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال».

19- اللهم اغفر ذنوبى واكتب لى النجاة من النار وابعد عني شر ما تخفيه عني الأيام.

20- اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليتَ على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتَ على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد.

دعاء بلوغ رمضان 2023

1- اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك، اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

2- اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

3- الله ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يامبدئ يامعيد يافعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون و عزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شي يامغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير.

4- اللهم اغفر لي والدي وللمسلمين أجمعين اللهم بلغني رمضان وأعني على صيامه وأحفظ لي والدي واحبتي اللهم اني اسألك حسن الخاتمه.

5- اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم بلغنا برضاك يا ارحم الراحمين وعشر العتق من النيران.

6- اللهم بلغنا رمضان ونحن واهلنا واحبتنا والمؤمنين في كل مكان في احسن حال.

7- اللهم نسألك بشوقنا إلى رمضان أن تعتق رقابنا قبل بلوغه وأن تجعل بلوغه زيادة لنا في الحسنات ورفعة لنا في الدرجات.

8- اللهم أهل علينا شهر رمضان المبارك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون علي الصلاة والصيام وتلاوة القرآن.

9- يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين