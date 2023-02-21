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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: 30 دولة تعهدت بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة دوليا

صدى البلد

قال بيان للحكومة البريطانية إن أكثر من 30 دولة ، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، تعهدت يوم الاثنين بدعمها لمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية.

وتزيد هذه الخطوة من الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية ، التي تسعى بشكل يائس لتجنب تمزق أولمبياد باريس 2024 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي بيان يوم الاثنين في أعقاب المقترحات الأخيرة التي قدمتها اللجنة الأولمبية الدولية والتي تشير إلى أنه يتم استكشاف مسار للسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالعودة إلى المنافسة بصفتهم محايدين ، بما في ذلك الألعاب الأولمبية العام المقبل.

وأضاف بيان الحكومة البريطانية 'هناك مخاوف جدية بشأن مدى جدوى تنافس الرياضيين الروس والبيلاروسيين على أساس محايد بالنظر إلى أن دولهم تمولهم وتدعمهم بشكل مباشر'.

أصر منظمو باريس 2024 في بداية الشهر على أنهم سيلتزمون بقرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في الألعاب.

ومع ذلك ، قالت عمدة باريس آن هيدالغو إنه لا ينبغي أن يكون هناك وفد روسي في أولمبياد باريس طالما أن حرب أوكرانيا ، التي تسميها موسكو 'عملية خاصة' مستمرة.

هددت أوكرانيا بمقاطعة الألعاب إذا تنافس الرياضيون الروس والبيلاروسيين وقال الملاكم الأوكراني بطل الوزن الثقيل في أولمبياد 2012 ، أولكسندر أوسيك ، إن الروس سيفوزون 'بميداليات الدم والوفيات والدموع' إذا سُمح لهم بالمشاركة.

أعادت مثل هذه التهديدات إحياء ذكريات المقاطعات في السبعينيات والثمانينيات خلال حقبة الحرب الباردة التي ما زالت تطارد الهيئة الأولمبية العالمية اليوم ، ودعت أوكرانيا إلى التخلي عنها.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن المقاطعة تنتهك الميثاق الأولمبي وإن ضمها للروس والبيلاروسيين يستند إلى قرار الأمم المتحدة ضد التمييز داخل الحركة الأولمبية.

منذ غزو أوكرانيا ، نقلت العديد من الهيئات الرياضية الأحداث وأوقفت الفرق الروسية والبيلاروسية أو الرياضيين ، بينما أنهى الرعاة العقود احتجاجًا على الحرب.

وأضافت الحكومة البريطانية يوم الاثنين أن بإمكان روسيا وبيلاروسيا 'تمهيد الطريق لعودة رياضييهما بشكل كامل إلى المجتمع الرياضي الدولي من خلال إنهاء الحرب التي بدأوها'.

في وقت سابق من هذا الشهر ، شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع عبر الإنترنت حضره 35 وزيرًا وترأسه المملكة المتحدة لمناقشة الدعوة لفرض حظر.

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