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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 17 شخصا في حادث تصادم حافلة تقل مهاجرين في المكسيك

صدى البلد

قال مسؤولون في ولاية بويبلا ، الاثنين ، إن حافلة تقل مهاجرين من فنزويلا وكولومبيا وأمريكا الوسطى تحطمت في وسط المكسيك ، مما أسفر عن مصرع 17 شخصًا.

وقال وزير داخلية بويبلا جوليو هويرتا للصحفيين إن الحادث وقع على طريق سريع بعد ظهر يوم الأحد بينما كانت الحافلة التي تقل 45 راكبا تتجه شمالا.

وقال في مؤتمر صحفي 'خمسة عشر شخصا لقوا حتفهم لحظة وقوع الحادث.' وقال إن 15 آخرين نقلوا إلى المستشفى ، توفي اثنان منهم فيما بعد. ومازال خمسة اخرون فى حالة حرجة.

كانت الحافلة ، وهي جزء من خط حافلات خاص يسمى تورز توريستيكوس مدينا ، في طريقها من مدينة تاباتشولا الحدودية بجنوب المكسيك إلى مكسيكو سيتي عندما انقلبت ، وفقًا لمكتب المدعي العام المحلي الذي نقل الجثث من مكان الحادث.

وأضاف المكتب أن سائق الحافلة ومساعده كانا من بين القتلى.

ولم يحدد مسؤولو ولاية بويبلا عدد القتلى والجرحى من المهاجرين ، ولم يرد معهد الهجرة المكسيكي على الفور على طلب للتعليق. غالبًا ما يسلك المهاجرون طرقًا محفوفة بالمخاطر لعبور المكسيك في طريقهم إلى حدود الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان إن رجلاً كولومبيًا يبلغ من العمر 56 عامًا كان من بين القتلى. وكان من بين الناجين رجلين وامرأة من كولومبيا تم نقلهم إلى المستشفى في بويبلا ، ورجل غير مصاب تم تسليمه إلى سلطات الهجرة في ولاية أواكساكا المجاورة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في جواتيمالا لرويترز إنه لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا في غواتيمالا.

أفادت وسائل إعلام مكسيكية أن الحافلة تحطمت عندما فقد السائق السيطرة على السيارة. وأظهرت صور نشرتها محطة ميلينيو التلفزيونية أجزاء من حافلة محطمة ومشوهة.

في الأسبوع الماضي ، لقي عشرات المهاجرين مصرعهم في بنما بعد سقوط الحافلة التي كانوا يستقلونها من منحدر ، في أسوأ حادث هجرة في تاريخ البلاد.
 

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