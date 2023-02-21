كواليس جديدة بشأن قرار لجنة التظلمات حول صفقات الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، كواليس حول قرار لجنة التظلمات بشأن صفقات نادي الزمالك، والتي فشل في قيدها خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية.

وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لجنة التظلمات اجتمعت خارج الاتحاد المصري وليس بداخلة، بسبب وجود محامين مرتضى منصور رئيس الزمالك، في ظل عدم وجود جلسة استماع، وبالتالي كان القرار هو الاجتماع خارج الجبلاية.

وتابع أمير هشام: "لجنة التظلمات قررا إحالة قرارها بشأن قيد صفقات الزمالك إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري حين الاستقرار على القرار النهائي".

وأضاف: "الزمالك ليس ضده قرار بإيقاف القيد حتى يكون هناك لجنة للتظلمات، ولكن اللجنة تدرس الملف بشكل كامل لحسم القرار النهائي، ومن الوارد أن ترفض البت في الأمر أو حفظ التظلم وقد يكون هناك قرار بقيد الصفقات، وكل السيناريوهات واردة وهذا ما ستوضحه الأيام القليلة المقبلة".