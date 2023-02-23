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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 23-2-2023

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.63 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

انضباط سوق صرف الدولار ساهم في هدوء حركة الذهب

اسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.58 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي : 30.63 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.58 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.58 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.58 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.58 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.58 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.58 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.48  جنيه للشراء، مقابل 30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.48 جنيه للشراء، مقابل 30.58 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.58 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.58 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.58 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.58 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.58 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع.

 

 

 

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