نيفين منصور: الصكوك الإسلامية موجودة عالميا ولكن بأسماء مختلفة .. فيديو

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن الصكوك الإسلامية السيادية هي أداة تمويلية تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي من الأدوات المتعارف عليها عالمياً مثل أي أداة تمويلية أخري.

واضافت "نيفين منصور" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن مصر نجحت في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتابعت نيفين منصور، أن معني السيادية هي أن الحكومة متمثلة في وزارة المالية هي التي طرحت هذه الأداة وتكون تلك الأداة خاضعة لإدارة الدولة، مشيرة إلى أن هذه الصكوك الإسلامية موجودة عالمياً ولكن بأسماء مختلفة، وتوجد في شرق آسيا والخليج وانجلترا.