عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيفين منصور: الصكوك الإسلامية موجودة عالميا ولكن بأسماء مختلفة .. فيديو

نيفين منصور
نيفين منصور

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن الصكوك الإسلامية السيادية هي أداة تمويلية تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي من الأدوات المتعارف عليها عالمياً مثل أي أداة تمويلية أخري.

txt

المالية: الصكوك الإسلامية السيادية أداة تمويلية تتبع مبادئ الشريعة .. فيديو

txt

مجلس الوزراء عن إصدار الصكوك الإسلامية: شهادة ثقة للاستثمار المصري

واضافت "نيفين منصور" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن مصر نجحت في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتابعت نيفين منصور، أن معني السيادية هي أن الحكومة متمثلة في وزارة المالية هي التي طرحت هذه الأداة وتكون تلك الأداة خاضعة لإدارة الدولة، مشيرة إلى أن هذه الصكوك الإسلامية موجودة عالمياً ولكن بأسماء مختلفة، وتوجد في شرق آسيا والخليج وانجلترا.

الشريعة الإسلامية مجلس الوزراء وزارة المالية قناة سى بى سى نائب وزير المالية نيفين منصور الصكوك الاسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

دليفري بـ"توك توك".. ديلر الحشيش في قبضة أمن القاهرة

طقس بارد يضرب القاهرة .. وصقيع على المزروعات

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور آثارت الجدل لـ حنان مطاوع | شاهد

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 23-2-2023

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير أم علي بوصفة اقتصادية

صادم .. مواطن يوثق عثوره على دودة في آيس كريم شهير

احذر بشدة.. تناول خل التفاح على الريق يصيبك بمرض خطير

صورة سيلفي لطيار أمريكي مع المنطاد الصيني في الجو تظهر مفاجأة

فيديو

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ