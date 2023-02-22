مجلس الوزراء عن إصدار الصكوك الإسلامية: شهادة ثقة للاستثمار المصري

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر نجحت في إصدار الصكوك الإسلامية السيادية، والأمر كان مفاجئ للكثيرين بسبب الظروف العالمية.

وأضاف "نادر سعد" خلال مداخلته الهاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن عند الطرح وجدنا إقبال متنوع، وتم تغطية الطرح 4 أضعافه، وهذا دليل على ثقة المستثمرين في مصر والاقتصاد المصري.

وأكمل: أن التنوع في الإقبال على الصكوك دليل على ثقة العالم في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة وتخطي الأزمات، لافتا إلى أهمية ربط التعليم بسوق العمل من خلال التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في العملية التعليمية.

واسترسل: الدولة ستعمل على التوسع في جانب التدريب، وذلك لتأهيل الطلاب للعمل في الاسواق العالمية.

