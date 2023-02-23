السلع التموينية :التعاقد على 240 ألف طن قمح روسي بتمويل من البنك الدولي

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 240 ألف طن قمح روسي بتمويل من البنك الدولي ومن المقرر وصول الكميات المتعاقد عليها خلال شهر أبريل 2023 .

وكانت قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 50 ألف طن أرز أبيض مستورد.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة خلال الشهر الجاري لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصول خلال الفترة من 3/20 حتى 2023/4/5، أو الفترة من 4/2 حتى 2023/4/16، أو الفترة من 4/17 حتى 2023/5/4، أو الفترة من 5/5 حتى 2023/5/20.