قبل موقعة الليلة.. التاريخ ينحاز لـ برشلونة على حساب مانشستر يونايتد

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات إياب ملحق دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي.

كان التعادل 2-2 حسم لقاء الذهاب بين برشلونة ومانشستر يونايتد، الخميس الماضي، على ملعب “كامب نو”.

تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد

التقى برشلونة ومانشستر يونايتد في 14 مباراة رسمية، فاز فريق برشلونة في 6 مواجهات مقابل 3 انتصارات لصالح الشياطين الحمر، وكان التعادل حاضرا في 5 مناسبات.

سجل فريق برشلونة 26 هدفا في شباك مانشستر يونايتد، مقابل 17 هدفا للفريق الإنجليزي.

غيابات مانشستر يونايتد

قال تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد خلال المؤتمر الصحفي:" أتوقع جاهزية أنتونى وهاري ماجواير لمواجهة برشلونة، بينما سيغيب مارسيال لعدم الجاهزية".

في المقابل سيفقد برشلونة خدمات بيدري وعثمان ديمبلي للإصابة، وجافي بسبب تراكم البطاقات.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينا، أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أروخو، أندرياس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، جول كوندي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط الوسط: بوسكيتس، فرانك كيسي، سيرجي روبرتو، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، بابلو توري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أننسو فاتي، فيران توريس، رافينيا.