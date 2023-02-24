برلماني: منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية خطوة ممتازة للتواصل مع المواطنين

أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية للتواصل مع المواطن ، مشيداً بتدشين مجلس الوزراء منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022".

وقال “ أبو زيد ” أن تدشين هذه المنصة خطوة ممتازة من جانب الحكومة المصرية لصالح المواطن وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح كافة الطرق والمنافذ للتواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم ، مضيفاً كما أنها تواكب التطور العالمي، في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، لتمكين المواطن المصري من إيصال أفكاره ومقترحاته للحكومة والتي قد تترجم إلى قرارات يصدرها مجلس الوزراء .

وأضاف عضو إسكان البرلمان أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛ للاستفادة من مختلف الآراء المجتمعية تزامنًا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، وتدشين سلسلة من ورش العمل خلال مراحل إعداد وثيقة ملكية الدولة في يونيو 2022 .