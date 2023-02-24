عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض خطير .. إليك علامات تضخم القلب

تضخم القلب
تضخم القلب

يعد تضخم القلب من الأمراض الخطيرة التى تؤثر على معدل ضخ الدم  فى الجسم مما يعرض الإنسان للإصابة بمشكلات صحية خطيرة، مثل قصور القلب أو السكتة الدماغية .

ووفقا لما جاء فى موقع “كليفند كلينك ” يمكن أن يكون تضخم القلب خطيرًا ويعتمد ذلك على الحالة التي تسببها وبعض هذه الحالات مزمنة وهذا يعني أنها تدوم لفترة طويلة وتتطلب العلاج لسنوات عديدة.

أخيرا عرفنا السبب .. إليك أسرار عدم شعور البعض بالزلزال

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

خد بالك.. أخصائي تغذية يوضح علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة

دراسة تحذر من دواء شهير يسبب السرطان والصيادلة يرون أنه آمن| ما القصة

أعراض تضخم القلب؟
في بعض الأشخاص، لا يسبب تضخم القلب وقد يعاني الأشخاص الآخرون المصابون بتضخم القلب من:

دوار .
وذمة وتورم خاصة في الساقين أو القدمين أو البطن.
التعب أو الإرهاق غير المعتاد.
خفقان القلب.
طاقة منخفضة وضعف من علامات تضخم القلب.
ضيق في التنفس من أهم علامات تضخم القلب 

تضخم القلب أعراض تضخم القلب السكتة الدماغية خفقان القلب سكتة الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجاء وطلب عاجل من ياسمين عز للمشاهدين على الهواء.. فيديو

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

فرج عامر: بيراميدز يحاول إغراء 3 لاعبين من الأهلي بعقود ضخمة

شاهد.. رد فعل خالد الغندور بعد تأزم مجموعة الزمالك بأبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

طريقة عمل دبابيس حمراء وجوسي فى الفرن

إزاى تقيس ضغط الدم بشكل صحيح .. انتبه لـ 7 نقاط رئيسية

أخيرا عرفنا السبب .. إليك أسرار عدم شعور البعض بالزلزال

بعد زلزال السويس .. أخطر 5 أماكن يجب عدم التواجد فيها نهائيا

لو عندك خلل فيها .. اكتشف طرق علاج الغدة الكظرية

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

خد بالك.. أخصائي تغذية يوضح علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة

تسبب السكري والصلع .. أعراض ومشاكل الغدة الكظرية

ترشيحاتنا

حياة أو موت .. نجم الزمالك يثير الجدل قبل مباراة الترجي التونسي

ألماني بسعر صيني .. اركب أرخص سيارة BMW في مصر

في لقاء مخابراتي| الشاباك الإسرائيلي يعلن التعامل مع عدد فلكي للهجمات النضالية

دمغة بالليزر.. منظومة جديدة تقضي على غش الذهب| وطرح عياري 9 و14

الخارجية البريطانية : بوتين يتجاهل الأمم المتحدة وأفعاله دليل ضعفه وليس قوته

الهلال يقلب الطاولة على القطن ويعقد موقف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شعبية في الخطوبة.. تهنئة خاصة لـ عمرو راضي من صديقه

مش الشيكولاتة .. أطعمة تسبب حب الشباب

حلوى اقتصادية.. طريقة عمل بسكويت السوداني

طريقة عمل دبابيس حمراء وجوسي فى الفرن

فيديو

عريسها تركها ليلة زفافها.. صراخ وبكاء عروس داخل صالون تجميل بسبب ياسمين عز

قصة روبن هود الدقهلية.. سرق محل ووزع فلوسه على الغلابة

كنت بتشاهد كل يوم.. محطات قاسية قبل براءة سيدة الدقهلية وتقلع البدلة الحمراء

البرازيلي روضتها.. تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ