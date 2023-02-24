مرض خطير .. إليك علامات تضخم القلب

يعد تضخم القلب من الأمراض الخطيرة التى تؤثر على معدل ضخ الدم فى الجسم مما يعرض الإنسان للإصابة بمشكلات صحية خطيرة، مثل قصور القلب أو السكتة الدماغية .

ووفقا لما جاء فى موقع “كليفند كلينك ” يمكن أن يكون تضخم القلب خطيرًا ويعتمد ذلك على الحالة التي تسببها وبعض هذه الحالات مزمنة وهذا يعني أنها تدوم لفترة طويلة وتتطلب العلاج لسنوات عديدة.

أعراض تضخم القلب؟

في بعض الأشخاص، لا يسبب تضخم القلب وقد يعاني الأشخاص الآخرون المصابون بتضخم القلب من:

دوار .

وذمة وتورم خاصة في الساقين أو القدمين أو البطن.

التعب أو الإرهاق غير المعتاد.

خفقان القلب.

طاقة منخفضة وضعف من علامات تضخم القلب.

ضيق في التنفس من أهم علامات تضخم القلب