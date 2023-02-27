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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: يجب حماية ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عن الدولة الأوكرانية

وزير خارجية المملكة
وزير خارجية المملكة المتحدة

‏أكد وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي ومندوب المملكة المتحدة في اجتماعه بـ مجلس الأمن في نيويورك، أنه منذ عام شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا، وانه منذ ثلاثة أشهر كان قد زار مدينة كييف ووزير خارجية أوكرانيا استقبله ووعده بدعوته إلى حفل غداء، ولكنه وصل إلى كييف بعد اعتداء صاروخي روسي أدى الى انقطاع المياه والكهرباء في تلك المدينة.

 

وأوضح وزير الخارجية المملكة المتحدة في اجتماعه بـ مجلس الأمن ان دميترو و كييف لن يسمحا لـ قصف بوتين من منعهم من أداء واجبهم،  والمطعم الذي استضافهم قد شغل مولد كهربائي وجلب قنينه من المياه، وقدم لهم الغداء وهذا هو نوع من أنواع الحفاوة الدبلوماسية الذي يحمل معنى مهم اليوم، وقد بين ذلك بوضوح أن برغم ان الاوكرانيين يتعرضون لهجوم قوي وقاسي إلى أن هذا الهجوم لن يكسر روحهم والمطعم قد اثبت  له أن أوكرانيا لن تستسلم وسوف يستمرون في النضال.

 

حماية ميثاق الأمم المتحدة

 

وأشار إلى أن دميترو قد وفى بوعده له وأنه جميع من في القاعة اليوم عليهم أن يفوا بوعودهم أيضا  لـ أوكرانيا وان يفوا بوعدهم للعالم من خلال حماية ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عنه وعن الدولة الأوكرانية من هذه الاعتداءات الروسية.

وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي مجلس الأمن نيويورك أوكرانيا وزير خارجية أوكرانيا كييف بوتين

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