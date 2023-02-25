مارس المقبل.. الزراعة تطلق إطلاق أكبر معرض للحوم والدواجن بتخفيضات 40%

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل إطلاق أكبر معرض للحوم والدواجن، بتخفيضات 40% مطلع مارس المقبل، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم في انخفاض الأسعار.



وأضاف محمد القرش، في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يتم افتتاح هذا المعرض الموسع في أول مارس المقبل، مواكبًا لافتتاح مهرجان القاهرة الدولي الثالث للتمور والمنتجات الطبيعية، والذي سيتم افتتاحه في أول مارس أيضًا، ويستمر لمدة أسبوع حتى 7 مارس.

وتابع الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن معرض المواد الغذائية، خير مزارعنا لأهالينا، فمن المقرر أن يستمر حتى بدايات أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن تقرر أن تكون هناك منافذ بيع لمنتجات الوزارة من اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان المختلفة.

وأكمل الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه كذلك الخضراوات والفواكه الطازجة في كل محافظات مصر، وبدأت بعض هذه المنافذ في العمل الفعلي.





