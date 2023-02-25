بسبب التغيرات المناخية .. خبير: 60% من أراضي القارات ستتعرض إلى جفاف

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن الكثير من دول العالم يعانون من جفاف، وذلك نتيجة التغيرات المناخية، متابعا: تداعيات تغير المناخ تؤثر على كمية الأمطار.



وأضاف "عبد المسيح سمعان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية تعمل على تقليل أمطار في أماكنها المعتادة، وتنتقل الأمطار إلى مناطق أخرى، تتسبب في حدوث فيضانات.



ولفت إلى أن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن أكثر من 60% من أراضي القارات سيتعرضون إلى جفاف، خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن جفاف بيحرات البندقية الشهيرة في إيطاليا دليل على مدى تأثير التغيرات المناخية.



وشدد على أن قلة الأمطار والتغيرات المناخية ستؤثر بالسلب على الزراعة والغذاء والسياحة والكهرباء أيضا.