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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ دراسات بيئية: ظواهر حادة داخل أفريقيا خلال الفترة الماضية.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن كل دولة يختلف مناخها عن الأخري ولكن ما يحدث في الوقت الحالي مختلف تماماً عما كان يحدث في السابق، ففي هذه الأيام نجد بعض الدول تتعرض للزالزل وآخرين يتعرضوا للفيضانات وآخرين يتعرضوا العواصف، وهذه الظواهر نتيجة لتغير المناخ الذي حدث بالفعل بزيادة درجات الحرارة.

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واضاف "عبد المسيح سمعان" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اكسترا نيوز" الفضائيه، أن بعض الدراسات أظهرت حدوث ظواهر بيئية حادة في افريقيا مثل العواصف والفيضانات والأعاصير في الفترة من 2010 وحتي 2022 زادت 15 ضعف عن السابق.

وتابع الدكتور عبد المسيح سمعان، أن نزح أكثر من 20 مليون مواطن الي مناطق أخري بسبب تلك الفيضانات والأعاصير التي تهدد حياتهم بشكل كامل.

درجات الحرارة الدراسات البيئية تغير المناخ فيضانات إفريقيا

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