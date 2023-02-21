حالة هلع تصيب أهالي لبنان بعد شعورهم بزلزال في ضواحي بيروت| فيديو

قالت مي الصايغ، مسؤول الإعلام والتواصل بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن لبنان ينتابه حالة هلع بعد شعور أهله بـ الزلزال، خصوصا فى بيروت وضواحي بيروت وعدة مناطق فى لبنان، مشيرة إلى أن الناس انتشروا فى الشوارع خوفا من انهيار منازلهم.

وأضافت "الصايغ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع على فضائية “دى إم سى” تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، أن هناك تحذيرات بعدم تواجد المواطنين بالمناطق الساحلية لأنها أكثر المناطق تأثرا بالهزات الارتدادية للزلزال، خصوصا بعد ارتفاع منسوب البحر، وأن الحال واحد فى تركيا و سوريا و لبنان و لكن الاضرار تختلف من منطقة لأخرى.

هزات ارتدادية

وأكملت أن فرق الانقاذ تنتشر فى سوريا، ولكن المعلومات مازالت أولية عن زلزال لبنان وفى انتظار التغطية الخاصة من فرق البحث والانقاذ على أرض لبنان و سوريا.