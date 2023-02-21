أستاذ بالبحوث الفلكية: حجم هائل من الطاقة خرج في زلزال تركيا وسوريا

أكد الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مصر بها محطات تعمل بشكل أوتوماتيكي، وتظهر بيانات لكل زلزال من القوة إلى مكان الزلازل وغيرها.





وأضاف صلاح الحديدي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن زلزال 6 فبراير في تركيا وسوريا هو الأكبر من نوعه.

حجم هائل من الطاقة



وتابع صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن حجم هائل من الطاقة خرج في هذا الزلزال المدمر، مستدركا أن الجميع يتحدث دون أي دراسة كاملة، ولا معلومات أكيدة.

