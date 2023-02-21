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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل يضرب تركيا زلزال قوي الفترة المقبلة؟.. أستاذ جيولوجيا يرد

زلزال تركيا و سوريا
زلزال تركيا و سوريا

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إمكانية أن تشهد تركيا حدوث زلزال قوي، خلال الفترة المقبلة؛ بعد زلزال أمس الإثنين.

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وأوضح عباس شراقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، أن مركز الزلزال لا يمكن تحديده من خلال محطة واحدة، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم بأن تشهد تركيا حدوث زلزال قوي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن أكبر نشاط في القارة الأفريقية يوجد في الشمال، مؤكدًا أن تركيا يوجد بها أكثر من 600 سد مائي؛ وهو أمر يُساهم في حدوث الزلازل؛ لكنها ليست السبب الرئيسي.

 

إذا حدث انهيار لأي سد مائي في تركيا

 

ولفت الدكتور عباس شراقي، إلى أنه إذا حدث انهيار لأي سد مائي في تركيا أثناء حدوث الزلازل؛ فإن ذلك قد يؤدي إلى فيضان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا بها أكبر نشاط زلزالي في أفريقيا بسبب الأخدود الأفريقي، وتخزين أديس أبابا المياه في السد الإثيوبي يشكل خطرًا لأنه مقام في منطقة زلازل.

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