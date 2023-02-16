عباس شراقي: ضحايا زلزال تركيا المدمر تجاوزوا الـ 40 ألفا حتى الآن..فيديو

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن عدد ضحايا زلزال تركيا المدمر، قائلا "وصل عدد ضحايا زلزال تركيا المدمر فوق الـ ٤٠ ألف شخص حتي الآن".

واضاف "عباس شراقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، وقع ما يقرب من ٣ آلاف زلزال خلال الـ ٩ أيام الأخيرة بعد الزلزال المدمر في تركيا، مشيراً إلى أن توابع الزلزال لا تزال مستمرة حتى الآن.

وتابع الدكتور عباس شراقي، أن حدث من قبل زلزال مدمرة في تركيا راح ضحاياها الكثير من المواطنون وهذه ليست المرة الأولى.