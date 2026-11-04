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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمينة خليل تنضم إلى فريق عمل "شقو 2".. تفاصيل

أمينة خليل تتعاقد على شقو 2
أمينة خليل تتعاقد على شقو 2
أحمد إبراهيم

تعاقدت الفنانة أمينة خليل على المشاركة بالجزء الثاني من فيلم “شقو” مع كل من عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد ممدوح. 

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم شقو 2

ويشهد الجزء الثاني من فيلم «شقو» مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، حيث تضم قائمة الأبطال المعلنة حتى الآن كلًا من الفنان عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ويسرا، وعباس أبو الحسن، وحسن مالك، وخالد الصاوي، بالإضافة إلى دينا الشربيني، ومن المنتظر الإعلان عن باقي أسماء المشاركين في الفيلم خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استكمال التحضيرات النهائية للعمل.

ويواصل المنتج أحمد السبكي تولي مهمة إنتاج الجزء الثاني، الذي يأتي من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وسط توقعات بأن يحمل العمل أحداثًا جديدة ومفاجآت درامية، مع الاستفادة من النجاح الذي حققه الجزء الأول، الذي جمع عددًا من أبرز نجوم السينما المصرية.

تفاصيل الجزء الأول من فيلم شقو

وكان الجزء الأول من فيلم «شقو» قد عُرض في عام 2024، وشارك في بطولته عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل ويسرا، إلى جانب عباس أبو الحسن ومحمد جمعة، وقدم العمل توليفة من الأكشن والإثارة والتشويق، من خلال قصة تدور حول مجموعة من الأصدقاء الذين يمارسون أنشطة إجرامية ويخوضون العديد من المغامرات والمواقف الخطيرة نتيجة اختياراتهم وحياتهم الخارجة عن القانون.

واستلهم الفيلم قصته من رواية «أمير اللصوص» للكاتب الأمريكي تشاك هوجان، ونجح في جذب اهتمام الجمهور بفضل أجوائه المليئة بالمطاردات والمواجهات، إلى جانب مشاركة مجموعة من النجوم الذين قدموا شخصيات متنوعة داخل الأحداث.

فيلم شقو 2 أمينة خليل الفنانة أمينة خليل أعمال أمينة خليل أفلام أمينة خليل

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