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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري يعلن عن هزات أرضية جديدة

الزلزال المدمر في
الزلزال المدمر في سوريا

أعلن المركز السوري الوطني للزلازل اليوم السبت، عن تسجيل 22 هزة أرضية من الساعة الـ8 من صباح يوم  وحتى الساعة الـ9 والنصف من مساء نفس اليوم.

وأوضح المركز في صفحته على موقع "فيسبوك" أن الوضع الزلزالي يميل إلى الاستقرار، حيث عادت مراكز الهزات أكبر من 4 درجات إلى البر التركي، فيما سيستمر تسجيل الهزات الضعيفة أقل من 5 درجات وعدد محدود للهزات المتوسطة بين الحين والآخر.
كما أعلن المركز في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 61 هزة ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى الثامنة من صباح اليوم.

وأوضح مدير المركز رائد أحمد أنه وفق هذه المعطيات "يكون الوضع الزلزالي هزات متوسطة محدودة وعددا من الهزات الضعيفة، بمعنى أنه يأخذ طابع الاستقرار المرحلي."

وأشار أحمد الى أن مستوى سطح البحر ضمن الوضع الطبيعي، ودعا إلى عدم الاستماع للشائعات، واعتماد المعلومات التي يقدمها المركز فقط.

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