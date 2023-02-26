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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ نيولوك رياضي.. تارا عماد تبهر جمهورها برشاقتها | شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة تارا عماد، صوراً من جلسة تصوير مميزة في الطبيعة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت تارا بملابس رياضية كاجوال، وخطفت الأنظار برشاقة ومرونة حركاتها.

وحلت تارا عماد، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc.

وخلال الحلقة تحدثت تارا عماد عن فيلم “المطاريد”.

فيلم المطاريد من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

الفنانة تارا عماد ملابس رياضية أحداث المطاريد فيلم “المطاريد”

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