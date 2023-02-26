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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تقدم دعما لتونس في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية

صدى البلد

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد  رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، أنه في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (13) الصادرة عن الدورة العادية (56)، بشأن تقديم الدعم العيني لوزارة الصحة بالجمهورية التونسية تلبية لاحتياجات تونس من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقامت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية بتوفير الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحي بالجمهورية التونسية


وأشارت السفيرة إلى أن هذا الدعم قد وصل إلى الأراضي التونسية يوم الخميس الماضي، وأن السفير الأمين العام المساعد – رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس قام بتسليمها فور وصولها إلى وزير الصحة بالجمهورية التونسية،
 

وتوجهت السفيرة بالشكر إلى معالي وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب على التعاون والتنسيق المستمر لتوفير وإيصال المساعدات الصحية الذي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب، استجابة وتلبية للاحتياجات الطارئة للدول الأعضاء، وذلك من الصندوق العربي للتنمية الصحية، تماشياً مع أهداف مجلس وزراء الصحة العرب برفع المستوى الصحي للمواطن العربي.


وأوضحت السفيرة أن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، تولي اهتماماً كبيراً لرفع كفاءة النظم الصحية للدول الأعضاء لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية لموطنيها ذات جوده عالية تتماشى مع المعايير الدول
 

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