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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مندوبة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة البارالمبي: تنظيم بطولة مصر الدولية رائع

صدى البلد

أعربت تينا كورتا مندوبة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة البارالمبي ومدير المسابقات في بطولة مصر الدولية عن سعادتها البالغة بنجاح الاتحاد المصري لتنس الطاولة في تنظيم بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي بهذه الشكل الجيد.

وانطلقت أمس السبت منافسات بطولة مصر الدولية وتستمر حتى غدًا الإثنين على مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وأشادت تينا في تصريحاتها بصالة حسن مصطفى، مؤكدة أنها مذهلة ورائعة ولا يوجد مثلها في العالم وأنها تلقت تعليقات إيجابية من جميع وفود الدول المشاركة في البطولة خاصة أن فندق الإقامة يتواجد في نفس مكان المنافسات وهو ما يسهل على اللاعبين الحركة والتنقل وكذلك التدريبات.

وأضافت تينا أنها ليست المرة الأولى التي تزور فيها مصر فهي تعشقها ولكنها أول مرة تزور صالة حسن مصطفى وبعد تفقدها وجدت أن المنافسات في هذه الصالة ستكون ناجحة وهو ما حدث بالفعل خلال أمس واليوم و الجميع مستمتع هنا موجهة الشكر لكل من أسهم في إخراج هذا الحدث بهذا الشكل الرائع.

وتابعت مندوبة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أنه لا توجد أي شكاوى من أي وفد من الوفود ولأول مرة لا توجد شكاوى مما يدل على نجاح البطولة.

وأضافت تينا أن بطولة مصر الدولية مهمة جدًا لأنها خطوة مهمة في مشوار التأهل لبارالمبياد باريس حيث تحتسب نتائجها في نقاط التأهيل لذلك نجد المباريات غاية في القوة بين اللاعبين الراغبين في التأهل لدورة 2024.

ولفتت تينا إلى أنه بعد نجاح بطولة مصر الدولية قرر الاتحاد الدولي  تنظيم البطولة الأفريقية في شهر سبتمبر المقبل على صالة حسن مصطفى بعد الإشادة الموسعة التي نالتها الصالة وهو ما يسهم في نجاح البطولة القارية التي تكمن أهميتها في أن أصحاب المراكز الأولى والميداليات الذهبية يتأهلون مباشرة لبارالمبياد باريس.

وأتمت تينا تصريحاتها أنها سعيدة بالتواجد في مصر وتتمنى تكرار الزيارة لها موجهة الشكر إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور و خالد الصالحى رئيس الاتحاد الافريقى لتنس الطاولة وإلى الدولة المصرية التي تستضيف كبرى البطولات الدولية بنجاح معتاد.

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