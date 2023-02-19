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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل البطولة البارالمبية لأندية تنس الطاولة العربية

صدى البلد

أعلن عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ، و مدير البطولة العربية لتنس الطاولة البارالمبية، عن تفاصيل وبرنامج البطولة العربية المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجارى .


ومن المقرر أن يكون برنامج البطولة كالتالى ..

فجر يوم 20 فبراير وصول خليل المهندى رئيس الاتحاد العربى ، بالإضافة إلى محمد عبد الله الأمين العام للاتحاد العربى .

تقام عملية الفحص الطبى للاعبين الجدد تحت إشراف الدكتور سيد محرم فى قاعة اللعب بمجمع حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر يوم الإثنين 20 فبراير من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة السابعة مساء ويستكمل الفحص الطبى صباح الثلاثاء 21 فبراير.

كما يقام إجتماع الحكام مع الحكم العام فى قاعة اللعب فى تمام الساعة السادسة مساء، و يعقبه إجتماع عمر بسيونى مدير منافسات البطولة مع مندوبى الأندية المشاركة فى تمام الساعة الثامنة مساء للإعلان عن تعليمات البطولة والقرعة وجداول المباريات.


و تنطلق منافسات البطولة يوم الثلاثاء 21 فبراير وتستكمل يوم الأربعاء 22 فبراير ، و الخميس 23 فبراير إقامة منافسات مباريات الفردى.

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