طبيبة إسبانية تعالج بالحجامة بقرية تونس.. وتوصي بدفنها في مصر ..شاهد

الحياة رائعة فى مصر وبالتحديد فى قرية تونس بمحافظة الفيوم ، رفضت العيش فى إسبانيا ، وفضلت الاقامة فى مصر ،خاصة قرية تونس التى تقع فى محافظة الفيوم ، هذه القرية الرائعة ، التى امشى فى شوارعها وأعامل وكاننى فى بلدى إسبانيا.

هذه المعاملة الرائعة جعلتني أرفض أن اترك قرية تونس الساحرة على ضفاف بحيرة قارون واستوطنتها منذ 13عاما، بهذه الكلمات بدأت لاتيفيا الإسبانية الجنسية أو ملك كما يناديها أهالي قرية تونس.

تعيش فى قرية تونس على ضفاف بحيرة قارون

الدكتورة ملك أثناء علاج احدى الفتيات

تقول ملك إنها مسلمة الديانة، وتعلمت اللغة العربية بطلاقة ، وجاءت الى مصر الحبيبة عام 2007 ، وبحثت للإقامة فى مكان بسيط ريفى حتى اختارت أن تعيش فى قرية تونس على ضفاف بحيرة قارون.

وأضافت ملك إلى أنها فى الأصل طبيبة علاج طبيعى، وتعلمت الحجامة على الطريقة الإسلامية فى بلدها أسبانيا، وقررت أن تعيش في قرية تونس بالفيوم لتعالج المرضى البسطاء، ومعظم الحالات التى تعالجها من البسطاء الذين يعانون آلاما فى فقرات الظهر والرقبة، والعلاج الطبيعي بعد الجراحات هي تميزت في العلاج حتى ذاع صيتها في القرية والقرى المجاورة، وأصبح يأتي إليها مرضى من معظم قرى الفيوم والمحافطات المجاورة .

وأردفت "ملك" أن من حبها في مصر فإنها تمتلك حصان هو رفيقها أسمته أفريكا مشيرة إلى أنها سعيدة بحياتها ومساعدة الناس على العلاج بالحجامة التي تعلمتها منذ أن كان عمري 16 عاماً، قائلة "لدى غرفة صغيرة للكشف على المرضى بداخلها وقمة سعادتي عند شفاء أي مريض يأتى إلى لأخفف عنه آلامه".

اختارت مصر لأنها بلد الأمن والأمان

الدكتورة ملك أثناء علاج احدى الفتيات

وتضيف أنها تعلمت اللغة العربية من أهالي الفيوم وتجيد القراءة والكتابة باللغة العربية بطلاقة ، وتأقلت على جوها تماماً خاصة وأننى أميل إلى الجو الريفى البسيط الذي استطيع أن أمارس كل أنواع الرياضة فيه واختارت مصر لأنها بلد الأمن والأمان .

وأضافت فى قرية تونس تعلمت الكثير ووجدت أنه يوجد فائدة فى الحجامة ، خاصة الشمس والخضرة والطبيعة التى تساعد فى العلاج.

وتقول ملك باننى أعشق الاكلات المصرية خاصة المحشى والملوخية وأم على ، وأقوم بطهى هذه الأطعمة ، وأصوم شهر رمضان بالكامل واواظب على الصلاة فى أوقاتها ، لأن شهر رمضان له طابع روحانى خاص .

الفيوم بلد جميلة وطبيعتها مختلفة

الدكتورة ملك عشقت طبيعة الفيوم

وطالبت الدكتورة ملك بدفنها فى قرية تونس بدلا من أسبانيا ، وهذه وصيتها التى ابلغت بها أسرتها خاصة والدتها .

يقول محمد الفيومى صاحب منتجع سياحى فى قرية تونس : بان تونس من القرى الرائعة جدا ، والدكتورة ملك دكتورة علاج طبيعى شاطرة جدا ، خاصة فى عمل الحجامة بالطريقة الاسلامية ، ودائما تميل الى فعل الخير والفيوم بلد جميلة وطبيعتها مختلفة عن اى مكان أخر فى مصر وشعبها محب للضيوف.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/926090178423673

1

2

3

4

5

6

24

32

36

54

74

77

85

625

888

5588

9999

20230216232733173