عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اقتران القمر بالمريخ اليوم.. هل يحدث زلزال جديد بسببه؟

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

يرصد اليوم ظاهرة اقتران القمر وهو في طور التربيع الأول لشهر شعبان، لكوكب المريخ المعروف باسم الكوكب الاحمر، لتعد فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه.

كان قد حذر الباحث الهولندي فرانك هوجوربريتس من يوم 27 و 28 فبراير بسبب الظواهر الفلكية، واحتمالية تأثيرها على كوكب الأرض من خلال هزات أرضية.

txt

فائدة إطلاق مصر لـ القمر حورس 1 من شمال غرب الصين.. فيديو

txt

مصر تطلق القمر حورس 1 من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، القمر سوف يصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 11:05 صباحًا بتوقيت مكة ( 08:05 صباحًا بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

ظاهرة فلكية تحدث اليوم 

بعد ذلك سيشرق القمر بعد الظهر وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس وبعد حلول الليل سيكون القمر بالقرب من كوكب المريخ على قبة السماء حيث سيفصل بينهما حوالي درجة وسيشكلان مثلث سماوي مع نجم الدبران مشاهد بالعين المجردة.

سيظل القمر والمريخ والدبران في السماء إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، علمًا بان هذا الحدث ليس له تأثير على كوكبنا.

الكوكب الأحمر وصل إلى حالة التقابل مطلع ديسمبر الماضي عندما كان المريخ يواجه الشمس في السماء بالنسبة لنا وكانت المسافة بين الارض والمريخ الأقل في وقتها خلال سنتين وكان المريخ في قمة لمعانه ولكن الآن ومع ابتعاد الأرض في مدارها حول الشمس عن المريخ بدأ لمعان الكوكب الأحمر في الخفوت ولكن لا يزال لامعًا.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.

مصر زلزال كوكب الارض الفلك ظاهرة فلكية كوكب المريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

قرار لا رجعة فيه.. كولر يحسم الجدل حول معاقبة لاعبي الأهلي

موضوعات متعلقة

الكوكب القاهر.. المريخ يزين سماء مصر الليلة

ظاهرة فلكية مميزة تظهر في سماء مصر اليوم

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب‭ ‬من‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ: الغرب وازدواجية المعايير المفرطة

الآن.. القمر يقترن مع المشتري عملاق المجموعة الشمسية

رئيس الوزراء يرد على أسئلة الحوار الوطني .. سياسة مرنة لـ سعر الصرف وليست ثابتة مقابل عملة واحدة

‫ظاهرة مميزة في السماء الآن.. التربيع الأول يقترن بـ "ملك الخواتم"

أبرزها خسوف القمر.. 10 ظواهر فلكية مرتقبة خلال شهر نوفمبر

دعاء الرعد والبرق والمطر الغزير .. أفضل 110 أدعية رددها في ساعة الاستجابة

ترشيحاتنا

اقتران القمر بالمريخ اليوم.. هل يحدث زلزال جديد بسببه؟

سعر صرف الريال السعودي اليوم الاثنين 27-2-2023

التقديم لسه شغال.. 30 ألف وظيفة جديدة بوزارة التربية والتعليم

لراغبي الاستثمار.. البترول تحدد 6 اشتراطات لإنشاء مستودعات البوتاجاز| تفاصيل كاملة

دعاء لأمي في شعبان.. بـ10 كلمات يشفيها الله ويعافيها من كل مرض وبلاء

قرارات جديدة من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت بصرها.. 10 صور تكشف عن البلوجر سارة قبل الحادث

الفراخ أولًا والبيض والأرز ثانيًا| موجة انخفاضات في الأسعار قبل رمضان

بالبرتقالي اللافت.. ملك قورة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة | شاهد

.سمير الفيل لـ صدى البلد|سعد عبدالرحمن اهتم بالشعراء الصعاليك وسنفتقد وجوده

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ