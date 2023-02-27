وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مدرسة تنيدة الثانوية المشتركة

أجرى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمدرسة تنيدة الثانوية المشتركة يرافقه مدير الإدارة التعليمية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وخلال الزيارة تفقد وكيل التعليم الفصول الدراسية والقاعات وشهد تطبيق درس عملي لمادة الفيزياء داخل المعمل كما تفقد الفصول الدراسية والقاعات وشهد تطبيق درس عملي لمادة الفيزياء داخل المعمل حيث ناقش الطلاب فيما تم دراسته من المنهج ومدى استيعاب الدروس والاستفادة من الإمكانيات التقنية المتاحة.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بدعم طلاب المدرسة والتواصل الدائم معهم وأولياء الأمور للإستماع المقترحات والملاحظات وبحثها وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فورى وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.لافتا إلى ضرورة استغلال المساحات بالمدرسة الاستغلال الأمثل وبما فيه خدمة العملية التعليمية.