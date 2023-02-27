محافظ الوادي الجديد يُصدر حركة تنقلات لعدد من القيادات التنفيذية

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، قرارًا بحركة تنقلات جديدة بين عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

و شملت تكليف المهندس مجدي الطماوي رئيسًا لمركز الداخلة نقلًا من سكرتير عام المحافظة المساعد، ونبيل حنفي رئيسًا لمركز الفرافرة نقلًا من رئاسة مركز الداخلة، وكمال إبراهيم مساعدًا للسيد المحافظ لشئون المراكز نقلًا من رئاسة مركز الفرافرة.

وأوضح المحافظ أن القرار يهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتبادل الخبرات، بما يُسهم في تحسين الآداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لحين الإعلان عن شغل الوظائف وفقًا للوائح القانونية.