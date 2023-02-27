تعاون مصري إماراتي لإقامة مصنع كيماويات في الوادي الجديد

وقعت شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، عقود عمل مع الجانب الإماراتي في دولة الأردن لإقامة مصانع كيماويات متنوعة بتكلفة تقدر بحوالي 400 مليون دولار.

وقال المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمعنية باستخراج خام الفوسفات بالوادي الجديد والبحر الأحمر، في تصريحات صحفيه ، إنه تم تشكيل وفد رسمي من شركة فوسفات مصر بناء على توجيهات وتكليف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لتمثيل مصر في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دول البحري والأردن والإمارات ومصر، بهدف التوسع في خطط إنتاج خام الفوسفات بما يحقق طفرة في عملية إنتاج خام الفوسفات وتنفيذ مشروعات القيمة المضافة له وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة.

كما أكد رئيس فوسفات مصر، أن الشركة وقعت هذه العقود لما حققته من نجاحات الفترة الماضية من سمعة طيبة في مجال الشركات العالمية الموردة لخام الفوسفات، وذلك لما تحرص عليه من الالتزام بمعايير الجودة والانضباط طوال مرحلة بيع وتصدير الخام والالتزام بمواعيد تسليم الخام لعملاء السوق المحلي والخارجي بما حقق سمعة دولية طيبة للشركة والعاملين بها.

ومن جانبه أكد طارق إمام سلامة، نائب رئيس فوسفات مصر لتنمية الأعمال، أن ما تم توقيعه اليوم من عقود عمل مع الجانب الإماراتي تستهدف تولي الجانب الإماراتي إنشاء مجمع صناعي للأعلاف والكيماويات بجمهورية مصر العربية، بحجم استثمار قدره 400 مليون دولار، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتوريد البوتاس مع شركة البوتاس العربية في الأردن، وتوريد الفوسفات من شركة فوسفات مصر، وتم تخصيص الأرض والحصول على "الرخصة الذهبية"، ومن المخطط البدء بأعمال المقاولات لإنشاء المصنع في يوليو 2023 بهدف الوصول لسعة إجمالية تصل إلى نصف طن سنوياً لمكملات أعلاف الحيوانات وأسمدة البوتاس، و1.1 طن سنوياً للكيماويات.