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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم .. زلزال جديد يضرب تركيا ووقوع ضحايا ومصابين .. تأجيل إطلاق مهمة Crew-6 لأسباب فنية

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

مقتل شخص.. زلزال جديد يضرب تركيا بقوة 5.6

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الإثنين عن سقوط أول قتيل في الزلزال الأخير الذي تعرضت له ولاية ملاطية اليوم الاثنين.

وقال رئيس هيئة الكوارث: "بخصوص الزلزال الذي وقع في ملاطية، قتل أحد مواطنينا وأصيب 69 شخصا"، وذلك حسبما أفادت صحيفة “يني شفق” التركية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير التعليم التركي محمد أوزر قوله إن زلزال ملاطية اليوم أسفر عن انهيار 22 مبنى في وإصابة 20 شخصًا ولا خسائر في الأرواح.

فيما دعا نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي المواطنين إلى الابتعاد عن المباني المتضررة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، في وقت سابق، عن انهيار عدد من الأبنية جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية، اليوم الإثنين.

وأكدت أن فرق الإغاثة تتوجه إلى المنطقة لبحث الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي وقع بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

معركة بقاء.. روسيا تلوح مجددًا بشن حرب نووية على أوكرانيا

كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، عن أن استمرار الغرب في دعم كييف بالأسلحة قد يؤدي إلى كارثة نووية عالمية، مجددًا تلويحه بشن حرب نووية على أوكرانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، جاءت تصريحات ميدفيديف، حليف الرئيس فلاديمير بوتين، في أعقاب تحذير الأخير النووي الأسبوع الماضي وتصريحاته يوم الأحد التي وصف مواجهة موسكو مع الغرب بأنها معركة وجودية من أجل بقاء روسيا.

وقال ميدفيديف في مقال نُشر على صحيفة "إزفيستيا" اليوم الاثنين: "إذا أُثيرت مسألة وجود روسيا نفسها بشكل جدي، فلن يتم حسمها على الجبهة الأوكرانية إطلاقا، بل ستصبح المسألة استمرار وجود الحضارة الإنسانية بأكملها".

وأضاف “بالطبع ضخ الأسلحة يمكن أن يستمر.. ويمنع أي احتمال لإحياء المفاوضات”، مشيرًا "نحن لسنا بحاجة إلى عالم روسيا غير موجودة فيه".

وتابع “يفعل أعداؤنا ذلك بالضبط، ولا يريدون أن يفهموا أن أهدافهم ستؤدي بالتأكيد إلى إخفاق تام. خسارة للجميع.. انهيار.. القيامة”.

ووفقًا لصحيفة “جارديان”، يُنظر إلى خطاب ديمتري ميدفيديف على أنه محاولة لردع تحالف الناتو العسكري بقيادة الولايات المتحدة وحلفاء كييف الغربيين عن المشاركة بشكل أكبر في الحرب.

وزير الخارجية ونظيره التركي يلمّحان بإمكانية عقد قمة بين السيسي وأردوغان الفترة المقبلة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إنه قد يُعقد اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال الفترة المقبلة.

كما رد وزير الخارجية سامح شكري على سؤال لوكالة “الأناضول” حول إمكانية عقد قمة بين الرئيس السيسي ونظيره أردوغان: "بالتأكيد، ستكون هناك اتصالات في الوقت المناسب وفقا لرؤية الرئيسين".

ووصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى مدينة أضنة التركية في زيارة تضامنية بعد الزلزال الكبير، في زيارة لقيت ترحيبا كبيرا من أنقرة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن بلاده تطلع إلى نقل العلاقات مع مصر إلى مستوى "أعلى".

وأضاف أوغلو للصحفيين: "مصر بلد مهم جدا بالنسبة للعالم العربي وفلسطين والمنطقة والعالم بأسره.. وسنعمل على نقل العلاقات مع مصر إلى مستويات أعلى".

وأشار: "بحثنا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.. أقدم الشكر للحكومة المصرية والشعب المصري".

من جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر ستقف إلى جانب تركيا لتجاوز محنة الزلزال مضيفًا أن هناك علاقة خاصة تربط الشعبين المصري والتركي.

وأضاف شكري خلال كلمة له في مؤتمر صحفي مع نظيره مولود جاويش أوغلو، أن مصر ستعمل على توفير ما تستطيع من احتياجات تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال.

وتابع: "أنا محمل برسالة تضامن ومواساة إلى الشعب التركي الصديق، لافتًا إلى أن مصر سهلت مرور سفن المساعدات إلى تركيا عبر قناة السويس.

الرئيس السوري يوجه الشكر لمصر على حسن معاملتها للاجئين

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وزير الخارجية سامح شكري الذي يزور دمشق تعبيرًا عن التضامن عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير.

ونشرت وزارة الخارجية على حسابها بموقع “تويتر” صورًا للقاء شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد، وأوضحت أنه "عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، يعقد سامح شكرى جلسة مباحثات مع نظيره السورى بمقر وزارة الخارجية السورية".

ولفتت إلى أن شكري نقل "رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء في سوريا جراء الزلزال المدمر".

وأضافت أن الرئيس بشار الأسد شكر مصر وشعبها العظيم على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء.

بعد تأجيلها لظروف فنية.. تحديد موعد إطلاق مهمة Crew-6

حددت شركة "سبيس إكس" 2 مارس المقبل كموعد إطلاق مهمة "Crew-6" إلى الفضاء التي تأجلت صباح اليوم الاثنين لأسباب فنية.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، كشفت ناسا وشركة صواريخ سبيس إكس أن تأجيل مهمة CREW-6 في اللحظات الأخيرة يرجع إلى خلل فني يتعلق بتدفق سائل الإشعال المستخدم للمساعدة في بدء تشغيل محركات المركبة الفضائية.

وكانت عملية الإطلاق ستتم من فلوريدا في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

وكان العد التنازلي واصل التقدم حتى حوالي دقيقتين ونصف قبل الانطلاق، عندما أعلنت وكالة ناسا في بثها المباشر عبر الإنترنت إرجاء إطلاق أفراد الطاقم الأربعة في مهمتهم العلمية التي ستستمر ستة أشهر.

ويتكون طاقم مهمة “سبيس إكس كرو 6” من رائد الفضاء ستيفن بوين قائد المهمة، من "ناسا"، ووارين هوبيرج قائد المركبة، "ناسا"، وأندري فيدياييف اختصاصي مهمة روسكوكموس الروسية والإمارتي سلطان النيادي.

كارثة نووية إطلاق مهمة Crew-6 خسائر في الأرواح سوريا تركيا سامح شكري

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