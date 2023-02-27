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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتعال أزمة كبيرة بأمريكا بسبب معركة من الحرب العالمية الثانية.. ما القصة؟

صدى البلد

أشعل عضو مجلس إدارة مدرسة في ولاية فرجينيا الأمريكية دوامة إعلامية لاقتراحه أن معركة إيو جيما، وهي انتصار رئيسي لجيش الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، سجلت رقما قياسيا في “الشر البشري”.

وقالت أبرار عميش، في اجتماع لمجلس مدرسة مقاطعة فيرفاكس في فرجينيا الأسبوع الماضي: “شيء بالنسبة لنا بالتأكيد للتفكير فيه ونحن نتعلم تاريخنا ونفكر فيه”، في إشارة إلى يوم الذكرى الياباني في الولايات المتحدة، والذي يشير إلى اعتقال الأمريكيين اليابانيين في عام 1942 بعد الهجوم على بيرل هاربور.

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وقالت: “الأيام التي حدثت فيها معركة إيو جيما للأسف وسجلت رقما قياسيا حقا، ما أكره قوله، الشر البشري قادر عليه”.

أثارت رواية عميش عن الفوز العسكري الرئيسي انتقادات، ليس أقلها من جمعية الآباء في مقاطعة فيرفاكس، التي تساءلت عن سبب إدانتها لمشاة البحرية الأمريكية الشجعان الذين غزوا إيو جيما.

وأضافوا: “ربما كانت تقصد أن تقول شيئا آخر”.

وطالب منتقدون آخرون على تويتر بأن تتنحى عميش عن منصبها.

ولاية فرجينيا الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية إيو جيما الحرب العالمية

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