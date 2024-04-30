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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موكب مهيب لأمير الكويت بعد وصوله إلى مصر

صدى البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمطار القاهرة الدولي.

 

الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت بمطار القاهرة

أمير الكويت يصل إلى مطار القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر

وفي مشهد مهيب تم إعداد موكب مهيب احتفاء بزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح امير الكويت إلى مصر، أثناء انتقاله من مطار القاهرة لقصر الاتحادية.

 

ومن المقرر عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الرئاسة المصرية أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر اليوم الثلاثاء ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتيان في إطار "العلاقات التاريخية" الممتدة بين البلدين واصفة الزيارة بأنها تمثل "فصلا جديدا من المستوى المتميز" الذي وصلت إليه مسارات علاقات التعاون الثنائي.

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