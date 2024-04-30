مراسم استقبال رسمية لأمير الكويت في قصر الاتحادية |شاهد

أقيمت مراسم استقبال رسمية للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الرئاسة المصرية أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر اليوم الثلاثاء ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتيان في إطار "العلاقات التاريخية" الممتدة بين البلدين واصفة الزيارة بأنها تمثل "فصلا جديدا من المستوى المتميز" الذي وصلت إليه مسارات علاقات التعاون الثنائي.