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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورشة عمل لتحديث منظومة الشهادات الثبوتية بجامعة عين شمس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت جامعة عين شمس ، اليوم الثلاثاء ٣٠ ابريل ، ورشة عمل بشأن منظومة الشهادات الثبوتية الجديدة استضافت خلالها فريق مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ، .ابراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، .محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد  لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة.ريهام العطيفى مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم و الطلاب بالجامعة إلى جانب فريق ums بكلية الحاسبات والمعلومات ، وممثلى It بالكليات والفريق المنوط بإستخراج الشهادات بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب والإدارة العامة للدراسات العليا بالجامعة.

ناقشت ورشة العمل آليات زيادة التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ومجمع الإصدارات المؤمنة الذكية بطريق العين السخنة ، وخلال اللقاء استعرضت أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات موقف الجامعة من التحول الرقمى وشكل واجهة المستخدم لنظام إدارة الجامعة الرقمى .

كما أوضحت عميدة كلية الحاسبات التقنيات الحديثة المستخدمة فى نظام الميكنة الخاص بالجامعة وعرضت رسم تخطيطى لإدارات الجامعة بالمنصة الإلكترونية ومكونات قواعد البيانات الخاصة بالكليات وكيفية تأمينها عن طريق فريق الجامعة الخاص بالأمن السيبرانى و المنوط بحماية البنية التحتية للشبكات.

وأكدت الدكتورة نجوى بدر أنه جارى الآن تطوير نظام الشبكات والخوادم ليتواكب مع الزيادة الكبيرة والمتسارعة فى أعداد الطلاب والخريجين ولتقديم خدمات أكثر جودة واحترافية .

ووضحت للحضور حجم الخدمات المتواجدة لدى المنظومة الرقمية لجامعة عين شمس والخدمات التى تتيحها للطالب والخريج وشرحت كيف يمكن للطلاب او الخريجين استخراج شهادة عن طريق النظام الإلكترونى للجامعة سواء عن طريق حساب خاص بهم او بدون حساب مع تواجد Qr code للتحقق من صحة البيانات المتواجدة فى الشهادة .

وطرح أعضاء فريق مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية 
طرق التعاون المشترك بين الجامعة  والمجمع 
من خلال آلية ربط بين منصة المجمع ومنصة ums بالجامعة وذلك لطبع وتأمين وتحديث نظام استخراج الشهادات بأشكالها المختلفة ونقلها بعد طباعتها سواء للجامعة أو إيصالها للطالب او الخريج .

وطرح الفريق طرق تشغيل مركز البيانات البيومترية وتحديد مواصفات بيانات وصور الطلاب المطلوب اتاحتها من خلال المركز البيومترى .

وفى ختام ورشة العمل تم فتح باب الحوار بشأن منظومة الشهادات  الجديدة.

وعقب اللقاء قام فريق مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية بزيارة مركز البيانات البيومترية للاطلاع عليه في صورته النهائية بصحبة أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأمين الجامعة المساعد للتعليم والطلاب وكذا أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا.

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