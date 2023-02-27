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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف إسرائيلي نادر.. ما يفعله المستوطنون مع الفلسطينيين يرقى لجرائم حرب

مستوطنون في باحات
مستوطنون في باحات الأقصى ..أرشيفية

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على شاحنة، شمال طوباس، في استمرارٍ للتصعيد، في الأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

جرائم حرب


حول ذلك، حذر  قانونيون إسرائيليون، النائب العام ، ذاكرين  أن أفعال المستوطنين في حوارة قد ترقى لـجرائم حرب .

وقال مسئول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن الاحتلال اقتحم خلة الدخان شمال شرق طوباس، واستولى على شاحنة تعود للمواطن جابر حمدان جابر، من سكان قرية تياسير.

وعلّق مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، لافتة على إحدى اللوحات التعريفية، عند مفترق عين الحلوة، بالأغوار الشمالية، تدعو "للانتقام" من الفلسطينيين.

وأفاد مسئول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن المستوطنين علقوا لافتة كتب عليها كلمة "انتقام" باللغة العربية.

يأتي ذلك في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.

وكانت مجموعات من المستوطنين اعتدت اليوم، على المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.

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