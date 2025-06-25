ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأثبتنا قدرتنا على ردعها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا دمرنا البرنامج النووي الإيراني، ونفذنا هجوما دقيقا وناجحا على المنشآت النووية الإيرانية، واثبتنا اننا قادرون على ردع إيران.

وأكد دونالد ترامب، خلال كلمتة التي ألقاها على هامش قمة الناتو، أنه لا مجال للتشكيك في نتيجة الضربة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، وأننا لن نسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن حلف الناتو اتخذ خطورة تاريخية لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتح المحلي الإجمالي، مؤكدا أنه تم إنجاز أشياء هائلة في قمة الناتو، وكان التركيز الرئيس على ضرورة أن يتحمل أعضاء الناتو عبء الدفاع عن أوروبا.

واستطرد ترامب: اعترضنا صواريخ إيران التي أطلقتها على القواعد العسكرية الأمريكية.