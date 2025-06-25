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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استزراع 3 ملايين زريعة أسماك بصان الحجر وبحر أبو الأخضر بالزقازيق

اسماك
اسماك
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن إطلاق دفعة جديدة من زريعة الأسماك للإستزراع بإلقاء 3 ملايين زريعة مبروك حشائش من مفرخ العباسية وصان الحجر، في بحر أبو الأخضر كوبري الحوت فاقوس وقرية طاروط بالزقازيق.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات العامة للدولة بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات التنموية بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة، وتنفيذاً لخطة المحافظة في تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق المراكز والمدن وتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبها أشارت هبة عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية بالمحافظة إلى أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية بتنمية الثروة السمكية بنطاق المحافظة وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستكمالاً لعملية إلقاء الزريعة لعام (٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ )، تم إلقاء (٣) مليون زريعة أسماك مبروك حشائش من مفرخ العباسة وصان الحجر.

وأضافت أنه جاري استكمال عمليات الإلقاء بهدف زيادة الإنتاجية من الأسماك وفتح آفاق اقتصادية وأسواق جديدة ، و تُعد المحافظة من أكبر ثلاثة محافظات على مستوى الجمهورية من حيث الإنتاج في مجال الإستزراع السمكي.

الشرقية محافظ الشرقية زريعة الأسماك مفرخ العباسية فاقوس بحر أبو الأخضر

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