قرار مهم من الحكومة بشأن توريد الغاز

وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على التعاقد مع عدة شركات؛ لتوريد عدد من شحنات الغاز المسال؛ وأبلغت مجلس الوزراء وذلك في ضوء أن الهيئة هي الجهة المنوط بها توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وفي ضوء طلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) استيراد عدد من شحنات الغاز المسال، لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية للسوق المحلية خلال الفترة من يوليو 2025 – يونيو 2026.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول على الالتزام بالتوجيهات الصادرة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء، وضرورة العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية؛ وذلك لإدارة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة (العبور – أكتوبر ـ قنا ـ المنيا ـ بورسعيد)، لمدة عام يبدأ اعتبارا من أول يوليو 2025 وينتهي في 30 يونيو 2026، بنفس الشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها في العام السابق 2024 – 2025 .

استقرار واستمرار تطوير العملية التعليمية

يأتي ذلك في إطار الحرص على استقرار واستمرار تطوير العملية التعليمية بمدارس النيل الدولية التابعة للوزارة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم العملية التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي.