فستان قصير.. روجينا تثير إعجاب جمهورها بظهورها الأخير

نشرت الفنانة روجينا، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت روجينا، مرتديه فستان قصير باللون الفوشيا، وجاء الفستان بتصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت روجينا، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد روجينا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة روجينا