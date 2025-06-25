خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل .. أسبابها وعلاجها؟

يُعد خلع الركبة حالة طبية طارئة تحتاج إلى تدخل فوري، وغالبًا ما تحدث نتيجة تلقي ضربة قوية ومباشرة على مفصل الركبة، وفي هذه الحالة، يخرج الجزء السفلي من الساق عن موضعه الطبيعي بالنسبة للجزء العلوي، مما يؤدي إلى تمدد وتمزق في الأربطة، وقد يصل الأمر إلى إصابة الشرايين أو الأعصاب المحيطة بالركبة.

ووفقا لموقع هيلثى لاين ، قد تحدث مضاعفات خطيرة مثل:

-إصابة الشرايين التي قد تمنع تدفق الدم إلى الساق، وإذا لم تُستعَد الدورة الدموية بسرعة، قد يُؤدي ذلك إلى البتر.

-إصابة الأعصاب التي قد تفقد الساق قوتها أو إحساسها بشكل جزئي أو كامل.

ومن أبرز أعراض وعلامات خلع الركبة:

-ألم شديد في الركبة.

-تشوه واضح في شكل المفصل.

كيف يتم علاج خلع الركبة؟

-في بعض الحالات؛ تعود الركبة إلى وضعها الطبيعي تلقائيًا، وعند حدوث ذلك، قد تشعر بطقطقة خفيفة.

-ولكن: إذا لم تعد الركبة إلى مكانها بشكل تلقائي، يجب على الطبيب إجراء "الردّ" فورًا لإعادة المفصل إلى وضعه الطبيعي.

انتبه؛ حتى في الحالات التي يتم فيها الردّ تلقائيًا، لا يُعدّ العلاج منتهيًا. فالمريض يحتاج إلى فحوصات شاملة للتأكد من عدم وجود تلف في الشرايين أو الأعصاب، وإذا تم اكتشاف أي إصابة في الشرايين أو الأعصاب، فيجب إجراء تدخل جراحي فوري لإصلاحها في غرفة العمليات.



