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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إسرائيل.. الجيش الإيراني يحذر القوات الأمريكية

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني

قال قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني، اللواء غلام علي رشيد، اليوم الاثنين، إن أي دولة تتعاون مع إسرائيل في تهديد الأمن القومي الإيراني ستدفع ثمن أفعالها.

وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قال غلام علي رشيد: "نحذر الأمريكيين من أن أي دعم لممارسات الكيان الصهيوني ضد إيران يعرض حياة الجنود الأمريكيين في المنطقة للخطر".

وأشار إلى أن "القوات الإيرانية تجري ما لا يقل عن 30 مناورة واسعة النطاق وعشرات المناورات التخصصية كل عام”.

وأكد أن "أخذ التهديدات على محمل الجد والاستعداد للدفاع وهجوم العدو هو تدبير القائد العام، والمنطق الذي يحكم تنفيذ المناورات".

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وقال: "أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي الإيراني ستدفع ثمن أفعالها”.

وأضاف: “ستقوم قواتنا المسلحة بمهاجمة واستهداف مبدأ العدوان وجميع المراكز والقواعد المنسقة والمعاونة في المسار والأجواء المستخدمة للعبور".

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