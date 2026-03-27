مواجهة جوية ساخنة.. إسرائيل تزعم اعتراض 90% من الطائرات المسيرة الإيرانية واللبنانية

وأكد جيش الاحتلال أنه منذ بدء عملية "زئير الأسد" نهاية شهر فبراير الماضي، أسقط سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 90% من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران وحزب الله، حليفها اللبناني، باتجاه دولة الاحتلال، وفقًا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "يواصل سلاح الجو الإسرائيلي إزالة التهديدات التي تواجه المواطنين الإسرائيليين، وتقويض قدرات النظام الإيراني وحزب الله ".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قصف سلاح الجو الإسرائيلي، اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية ومصادر أمنية إسرائيلية.

وأفادت وكالة أنباء فارس بأن الغارات استهدفت مصنع خوزستان للصلب قرب الأهواز، ومصنع مباركة للصلب في أصفهان.

ومن المتوقع أن تُلحق هذه الغارات، التي تستهدف المصنعين اللذين يمتلك الحرس الثوري الإيراني جزءًا منهما، أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإيراني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أمرا بتنفيذ هذه الغارات.