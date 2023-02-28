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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات مي سليم وميس ودانا حمدان مع عمرو الليثي

ميس حمدان واخواتها
ميس حمدان واخواتها

مي سليم: العمل مع محمد سعد متعه وكوميديان فظيع
مي سليم: نفسي أشتغل مع يحيى الفخراني وفخورة بعملي مع هؤلاء النجوم 
ميس حمدان: هذا العمل الفني وش السعد وبدايتي الحقيقية 
دانا حمدان: أتمنى تقديم سعاد حسني في سن الثلاثينيات 
ميس حمدان: لا أحتفظ بأى رسائل على الواتس أو إنستجرام لهذا السبب 

 


استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع على شاشة الحياة، الفنانات مي سليم وميس حمدان ودانا حمدان.

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ميس حمدان: مشاركتي في فيلم عمر وسلمى من العلامات الفارقة في مشواري

وخلال الحلقة تحدثت الفنانة مى سليم،  إن الشغل مع الأستاذ محمد سعد متعة، وهو كوميديان فظيع، وأنا كنت محظوظة بإنى اشتغلت معاه 3 أعمال فنية آخرها اللمبى فى الجاهلية وفيلم محمد حسين.
وتابعت أنه محمد سعد يقف مع كل الناس على خشبة، المسرح بجد إنسان رائع، لافتة إلى أنها سعيدة بكل عمل فني معه.
 

 

وخلال الحلقة قالت مي سليم، أن :"أنا فخورة والحمد لله بالعمل مع الزعيم عادل إمام والأستاذ حسين فهمى والأستاذ نور الشريف" 
وعن طموحها في مجال الفن، تابعت الفنانة مي سليم، أن :"نفسي أوى أشتغل مع الأستاذ يحيى الفخرانى، والعمل معه حلم كبير وأتمنى أن يتحقق قريباً.

 


وخلال الحلقة قالت الفنانة ميس حمدان، تجربتي في فيلم "عمر وسلمى" من العلامات الفارقة فى حياتها، وتعتبر ووش الخير عليها وكان بدايتي الحقيقية، وشاركت أيضا بمسلسلات سعودية ولبنانية.
وتابعت الفنانة ميس حمدان، أن :"بحب النظافة جدا لدرجة لما بكون فى مطعم بحب الأطباق تكون مترتبة كويس، وطوال الوقت مركزة مع الويتر علشان يشيل الأطباق اللى خلصت وممكن كمان أنا أقوم أشيلها، وأنا وإخواتى ستات بيت قديرات وبنغسل وبنطبخ عادى".


وخلال الحلقة قالت الفنانة دانا حمدان، إنني اتمنى تقديم سعاد حسنى فى سن الثلاثينات، متابعة أنها من عشاق السندريلا الجميلة.
وتابعت دانا حمدان، أن أعتقد أن هناك تشابها كبيرا بيننا، وأنا عملت فيديو على السوشيال ميديا بقلد فيه سعاد حسنى حقق مشاهدات كثيرة، ونال استحسان الجميع.

 

وخلال الحلقة سردت مى سليم موقفا طريفا بأنها عندما تحتاج ملابس أو إكسسوارا أو أحذية، تأخذها من شقيقتيها ميس ودانا، وقالت: وأنا بعمل مسلسل كلمت دانا وقلت لها أنا بعمل شخصية شبهك أنا عاوزه منك شوية ملابس .


وقالت ميس حمدان: "أنا لا أحتفظ بأى رسائل على الواتس أو إنستجرام، وعقبت شقيقتها دانا بأن ميس مش عاملة لينا متابعة على إنستجرام" .

 

 

 

ميس حمدان مي سليم عمرو الليثي دانا حمدان واحد من الناس

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